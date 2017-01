Fachtagung Hauswirtschafter/innen 2020+

- die Berufsausbildung neu ordnen?

Der dgh-Fachausschuss Haushalt und Bildung lädt am 10. und 11. Februar zur Fachtagung in Bonn ein. Die Tagung findet im Gustav-Stresemann-Institut (GSI) in Bonn statt und beginnt am 10. Februar 2017 mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Deutscher Hauswirtschaftsrat gegründet

Am 19. November 2016 haben die hauswirtschaftlichen Verbände in Frankfurt am Main den Deutschen Hauswirtschaftsrat gegründet. Ziel des Zusammenschlusses der Akteure in der Domäne Hauswirtschaft ist es, der Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft zu sein.

Jahrestagung des Fachausschuss Haushaltstechnik 2017

Die Jahrestagung des FA Haushaltstechnik hat sich deutschlandweit zu einem der größten Fach-Symposien der Branche entwickelt. Fachlicher Austausch und Vernetzung renommierter Industriespezialisten mit hochrangigen Forschern und wissenschaftlichem Nachwuchs stehen im Vordergrund.

Stellungnahme zur Konsultationsfassung des Expertenstandards Ernährungsmanagement

Das Deutsche Netzwerk für die Qualität in der Pflege (DNQP) in Osnabrück hat den Expertenstandard zum Ernährungsmanagement zur Sicherung der oralen Ernährung in der Pflege überarbeitet.

Fachtagung: Fachlich fundierte Budgetberatung

Die Fachtagung bietet ein in Deutschland einmaliges Forum zum Austausch für alle, die sich mit Budgetberatung für private Haushalte befassen. Mit Impulsreferaten aus dem deutschen, niederländischen und österreichischen Raum möchten wir den fachlichen Austausch und die Vernetzung der TeilnehmerInnen anregen und fördern.

1. Fuldaer Forum Hauswirtschaft

Am 16. September 2016 findet das 1. Fuldaer Forum Hauswirtschaft in Fulda statt. Dazu lädt der Fachausschuss Hauswirtschaftliche Dienstleistungsbetriebe der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft ein. Thema des Forums ist die "Mahlzeitengestaltung in stationären Hausgemeinschaften".

Fachtagung des IVHW im Wissenschaftszentrum in Bonn

Unter dem Thema "Zukunft heute leben, Haushalte - Produktion und Konsum nachhaltig gestalten" laden die Sektionen Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH) des Internationalen Verbandes für Hauswirtschaft e.V. zu einer länderübergreifenden Fachtagung ins Wissenschaftszentrum Bonn ein. Diese D-A-CH-Tagung ist gleichzeitig die diesjährige Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh).

dgh-Mitgliederversammlung

Im April findet die diesjährige Mitgliederversammlung der dgh in Bonn statt - im Anschluss an die D-A-CH-Tagung des Internationalen Verbandes für Hauswirtschaft (IVHW). Denn die dgh verbindet diese beiden Ereignisse, um somit Synergien zu nutzen.

dgh-Rahmen-Curriculum wird in Berlin vorgestellt

(Januar 2016) Unter dem Titel "Qualifizierung für haushaltsnahe Dienstleistungen" findet am 17.Februar 2016 in Berlin ein Kooperationsforum des Kompetenzzentrums "Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher Dienstleistungen" und der Sachverständigenkommission zur Erstellung des Zweiten Gleichstellungsberichtes der Bundesregierung statt.

dgh-Rahmen-Curriculum liegt als Download vor

(November 2015) Die Veröffentlichung "Qualifizierung für haushaltsbezogene Dienstleistungen - das dgh- Rahmen-Curriculum" steht ab sofort unter dem Link Publikationen und Downloads zum Herunterladen zur Verfügung.

Jahrestagung Fachausschuss Haushaltstechnik

Der Fachausschuss Haushaltstechnik führt seine Jahrestagung zum Thema "Effizient in die Zukunft - Erneuerbare Energien im Haushalt" in Kooperation mit dem SolarZentrum Hamburg im Elbcampus der Handwerkskammer durch.

Grundlagenpapier zur Verbleibstudie

Seit vier Jahren unterstützen und begleiten ExpertInnen der Hauswirtschaft die Diskussionen um die Weiterentwicklung der hauswirtschaftlichen Berufsbildung. Die Strategiegruppe Hauswirtschafter/in legt jetzt ihr Grundlagenpapier zur Studie aus Halle vor.

Experten-Tipp: Poster zu Tätigkeiten im Haushalt